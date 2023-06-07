TBMM Başkanı belli oldu

Genel Kurul'da, TBMM Başkanı adaylarının isimleri okunduktan sonra Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın gizli yapılacağını belirterek, uyulması gereken kuralları Genel Kurul'un bilgisine sundu.

Daha sonra Genel Kurul'da meclis başkanı seçiminin birinci tur oylama işlemine geçildi.

İLK 2 TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN 400 MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKLİ

Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün meclis başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.

NUMAN KURTULMUŞ İLK TURDA 317 OY ALDI

İlk turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Meclis başkanı seçiminin ilk turunda yeterli çoğunluk sağlanamadığını belirten Bahçeli, ikinci tur oylamasının başladığını duyurdu.

İKİNCİ TURDA DA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

İkinci turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Yeneroğlu adaylıktan çekildi.

NUMAN KURTULMUŞ MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 3. turda 321 oyla TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Birinci Meclis'in kuruluşundan ve Cumhuriyetimizin ilanından 100 sene geçmiş oldu. Türkiye büyük kazanımlar elde etti. Millet olarak yeni hedefler, yeni ufuklar koymak durumundayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hepimiz omuz ve güç vereceğiz. Fevkalade önemli bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu millet bize bir imkan ve fırsat vermiştir. Bu imkanı milletin verdiği destekle sonuna kadar çalışarak göstereceğiz. Daha güçlü, daha büyük Türkiye için canla başla çalışacağız.

- Bir seçim daha geride kaldı. Bazen birbirimize karşı tahammülsüzlükler çıkmış olabilir. Ama burada 16 farklı siyasi partinin yer aldığı bir Meclis, demokrasimiz adına bir zenginliktir. Fikirlerimizi tartışacağız, partilerimizin görüşlerini ifade edeceğiz ama asla ellerimizi yumtuk sıkmadan, birbirimizi kırmadan konuşacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte kuracağız. Her bir milletvekilimize 'hoş geldiniz' diyorum.