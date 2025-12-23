TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından duyurulan kabulde Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı makamında ağırladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen kritik zirve 40 dakika sürdü.

OCAK AYI İŞARET EDİLDİ: MECLİS ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Mithat Sancar, Numan Kurtulmuş ile samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. TBMM'de bir komisyon kurulmasının tarihi önemine dikkat çeken Sancar, "barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli etki ve sonuçlarının olacağını" ifade etti. Meclis'in üstleneceği role vurgu yapan Sancar, "Demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak" dedi.

Sancar ayrıca, ortak raporun ocak ayının başlarında çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüklerini hatırlatan Sancar, yürüyen sürece dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreçle sınırlı değil, bütün toplum için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve hukuk uygulaması toplumsal barışın bütün ülkede geçerli olması için önemli."

Görüşmede yer alan DEM Parti'li Pervin Buldan ise siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olmasının süreç açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Parlamentonun "sürece sahip çıkmasının" kendileri için taşıdığı anlama işaret eden Buldan, Komisyon Başkanı olarak sergilediği irade ve yapıcı rolünden dolayı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.