TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreçlerindeki katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Yayınlanma:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen ve basına kapalı olarak yürütülen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına geçen TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin amacını "Terörsüz Türkiye" ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreçlerindeki öncülüğü ve desteği sebebiyle Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek olarak açıkladı. Komisyonda yer alan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceğini aktaran Kurtulmuş, Meclis'in üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış, partilerimizin ortak kanaatiyle belli noktaya getirilememiştir. İlk sefer, geçmişteki bu değerli müktesebatın üstünde ilerlenerek TBMM'de bulunan partilerin bir tanesi dışında tamamının katıldığı komisyon oluşturuldu, son derece değerli dinlemeler yapıldı."

"TOPLUMDA BÜYÜK MEMNUNİYET VAR"

Komisyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte siyasi partilerin ortaklaştığı bir raporun ortaya çıktığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Metnin yayımlanmasından sonra gördüğümüz şudur: toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir." diye konuştu.

Partilerin ayrıca kendi raporlarını da hazırladığını ve komisyonun raporunda partilerin görüşlerinin de bildirildiğini aktaran Kurtulmuş, komisyonun nihai raporuna dair önemli bilgiler verdi.

Ortaya çıkan metnin meclisteki demokratik olgunluğun bir yansıması olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı, oylama sürecine dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu metin, hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 1-2 siyasi partinin ortak görüşü değildir. Komisyonda bulunan bütün partilerin ortak çalışmaları olarak gündeme gelmiş, oylanmış ve daha da önemlisi 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edilmiştir. Bundan sonraki sürecin de titizlikle takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan fevkalade olgun, demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi ilanihaye tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber yine aynı şekilde açıklıkla, samimiyetle, şeffaf şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM, üzerine düşenleri, Genel Kurulda üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa süre içerisinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz."

BAHÇELİ DİĞER PARTİLERE ÖRNEK OLDU

Açıklamalarının sonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkürlerini yineleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli'nin tutumunun diğer siyasi partilere de destek ve örnek olduğunu söyledi. Basın mensuplarına yapılan bu açıklamalar sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli de Kurtulmuş'a eşlik etti.

Müşteriler birbirine girdi: Kafede korku dolu anlarMüşteriler birbirine girdi: Kafede korku dolu anlarYurt
Petrokimya kazan kazan imkanı veriyorPetrokimya kazan kazan imkanı veriyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

numan kurtulmuş devlet bahçeli
Günün Manşetleri
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı 10 günlük bilançoyu açıkladı
Sosyal medyadan propaganda yapan 11 şüpheli yakalandı
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonu
Bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?