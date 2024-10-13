TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birtakım temaslar için bulunduğu İsviçre'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Meclis açıldığı gün ilk 4 madde üzerinde herhangi bir tartışma yok, bunlar suni tartışmalar demiştiniz. Ama Gazi Üniversitesi açılış töreninde yaptığınız konuşma, '3. Madde tartışmaya açılıyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak bugüne kadar anayasa yapım süreçlerine ilişkin muhteva ile ilgili konuşmaktan bilerek kaçındığını, Meclis Başkanı olarak en temel görevinin, bu sürecin açık, şeffaf ve herkesi işin içine katacak şekilde sürdürülebilmesi olduğunu aktardı.

Yeni anayasa çalışmasına ilişkin geçen yasama yılında bütün siyasi partilerle temaslar gerçekleştiğini, hiçbir siyasi partinin kategorik olarak kapıyı kapatmadığını hatırlatan Kurtulmuş, "Tabii ki eleştirileri var. Demokrasinin güzelliği de burada. Herkes farklı fikirleri söyleyecek ama sonuçta partiler arasında eğer Meclis'te güzel bir konsensüs ortaya çıkarsa, bizim zihnimizden geçen çok büyük bir katılım ve ortaklıkla parlamentoda 400'ün çok üstünde bir oyla anayasa kabul edilsin. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

'YANLIŞLIKTIR VE ALGI OPERASYONUDUR'

Meclis'te 6 siyasi partinin grubunun bulunduğuna, 14 siyasi partinin de temsil edildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda sadece partilerin değil hukuk fakültelerinin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının ve bu konuda çalışması olan herkesin görüşlerinin açık bir şekilde tartışılabileceği bir platformu oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Meclisin açılmasından bir gün evvel yaptığım basın toplantısında, ondan önceki birçok görüşmemde, televizyon konuşmalarında da açıklıkla ifade ettim; ilk 4 dört maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

- Kaldı ki bu konuda da çok titiz olmamız gerektiği bir süreçteyiz. Altını çizerek en az 7-8 kere söylediğimi ben hatırlıyorum. İlk 4 madde hakkında tartışma yapılması, tartışmanın başlatılması, aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki 3. maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması en hafif ifadesiyle bir algı meselesidir, algı yönetimidir, kabul etmem mümkün değil. Konuşmamın hiçbir yerinde '3. madde' diye bir şey geçmemiştir. Ben şunu söylüyorum; usul esasa mukaddemdir. Anayasada hangi maddeleri yazacağınızdan daha ziyade anayasanın nasıl yapılacağı, demokratik, şeffaf bir şekilde süreçlerin hangi yöntemlerle yönetileceği ve bu süreçte de anayasanın ruhuna, yapımına, diline ilişkin konuları ben şimdiye kadar konuştum. 3. maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur.

BEŞTEPE'DEN NUMAN KURTULMUŞ'A YANIT GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın 3. maddesindeki devlet tanımında değişiklik isteyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi.