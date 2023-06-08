TBMM Başkanı o isim oldu! Bahçeli'den görevini böyle devraldı

Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Şeref Holü'nde Geçici Meclis Başkanı Bahçeli ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'ye teşekkür eden Kurtulmuş, kendisinin sorunsuz, çok güzel bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni dönemin, Türkiye'nin tarihi dönemi olduğunu belirten Kurtulmuş, "28. Dönem, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapan bir parlamento. Yapılacak çok iş var. İnşallah birlik, diyalog içerisinde; fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileriye gitme hedefinde müşterek noktalarda buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım. Bu parlamentonun diyalog içinde olumlu işler yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı da milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Mesai çok uzundu, zorlandınız mı?" sorusuna, "Görevin süresi olmaz." karşılığını verdi.

"HER KONUDA DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

Daha sonra Kurtulmuş ve Bahçeli, beraberindekilerle devir teslim töreni için Başkanlık makamına geçti.

Törende konuşan Bahçeli, Türk milletinin, bugün TBMM'nin başkanını seçmekle yeni bir aşamaya daha geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş'a çalışmalarında başarı dileyen Bahçeli, "Bir Osmaniye Milletvekili olarak Sayın Başkanımızın her konuda destekçisi olacağımıza milletin huzurunda söz veriyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi bir dönemi geride bıraktığını, tarihi bir döneme girdiğini belirtti.

Milletin, seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığı makamına uygun gördüğünü, eş zamanlı olarak TBMM'de Cumhur İttifakı'na çoğunluğu verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Yürütme, yasama beraber, el ele ve gerçekten güçlü bir Meclisi oluşturma imkanı ortaya çıktı. Bu vesileyle öncelikle milletimize bu tensipleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bahçeli'nin "büyük bir vukufiyetle tam bir devlet adamı tecrübesiyle, kararlılığıyla Türkiye'ye örnek olacak bir Geçici Meclis yönetimi sergilediğini" ifade eden Kurtulmuş, "Sizlerin, desteğinizin, dualarınızın yanımızda olduğunu bilmekten büyük bir memnuniyet ve rahatlık duyuyoruz. Biz de inşallah Cumhur İttifakı olarak el ele Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için durmadan, duraksamadan çalışmaya gayret edeceğiz. Meclisteki diğer siyasi partilerle birlikte son derece verimli ve olumlu bir çalışma ortamı oluşturulması için elimizden gelen her türlü fırsatta her gayreti ortaya koyacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

TBMM'de 16 siyasi partinin bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

- Bazı partilerin genel başkanları Meclis'te değil, grubu olan bazı partilerin de genel başkanları Meclis'te değil. Dolayısıyla son derece renkli, çok sesli, çeşitliliği yüksek bir parlamento ortaya çıktı. Milletimiz bu seçimle birlikte Türkiye demokrasisinin yüksek standartlı bir demokrasi olduğunu dünyaya ilan etmiş oldu. Biz de milletimizin verdiği bu görevleri bir fani olarak üzerimize yüklenmiş sorumluluklar olduğu bilinciyle bir dakikamızı bile boşa geçirmeden milletin emrinde ömrümüzü vakfederek çalışmaya devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sizlerin duaları, desteği bizim için çok anlamlı, çok önemlidir. Aynı şekilde milletimizin dualarını ve desteklerini de her daim arkamızda olduğunu biliyoruz. Emeğiniz var olsun.

Bahçeli, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Başkanlık mührünü verdi, çiçek takdim etti.

Çok sayıda milletvekilinin katıldığı törenin ardından Kurtulmuş, Bahçeli'yi aracına kadar uğurladı.