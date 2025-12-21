TBMM Genel Kurulu karıştı... Bütçe görüşmelerinde vekiller yumruk yumruğa kavga etti

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmesi beklenirken milletvekilleri arasında kavga çıktı. AK Parti ve CHP sıralarında yumruklu anlar yaşandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TBMM Genel Kurulu karıştı... Bütçe görüşmelerinde vekiller yumruk yumruğa kavga etti
Yayınlanma:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından oylama sürecine geçileceği sırada tansiyon yükseldi. Genel Kurul’da milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Emirarasında yaşanan sözlü gerilim kısa sürede büyüdü.

Varank ile Emir arasında başlayan tartışmaya diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla AK Parti ve CHP’li vekiller arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Genel Kurul’da kısa süreli arbede oluşurken, oturuma ara verildi.

Yaşanan kavga nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe oylaması süreci aksadı. Olayların ardından Meclis’te güvenlik önlemleri artırıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı... İşte suçlamalarÜnlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı... İşte suçlamalarGündem
Süleyman Soylu’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yokSüleyman Soylu’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yokSiyaset
Ali Koç’tan Sadettin Saran açıklaması: Başkaları gibi...Ali Koç’tan Sadettin Saran açıklaması: Başkaları gibi...Gündem
mustafa varank genel kurul tbmm kavga
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Vekiller yumruk yumruğa kavga etti!
Soylu’dan Terörsüz Türkiye mesajı
Doğu Ekspresi yarın yola çıkıyor
"Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!
Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni...
İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor
AK Partili vekil SDG’ye kalkan oldu
Güllü’nün kızı suçlamalara yanıt verdi
“Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim”
Çok Okunanlar
Ocak zammı öncesi son hesap... Ocak zammı öncesi son hesap...
BİM 26 Aralık indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 26 Aralık indirimli ürünler kataloğu yayımlandı!
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
Tribün gücü ortaya çıktı! En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu Tribün gücü ortaya çıktı! En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu
İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor