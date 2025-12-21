TBMM Genel Kurulu karıştı... Bütçe görüşmelerinde vekiller yumruk yumruğa kavga etti
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmesi beklenirken milletvekilleri arasında kavga çıktı. AK Parti ve CHP sıralarında yumruklu anlar yaşandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından oylama sürecine geçileceği sırada tansiyon yükseldi. Genel Kurul’da milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Emirarasında yaşanan sözlü gerilim kısa sürede büyüdü.
Varank ile Emir arasında başlayan tartışmaya diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla AK Parti ve CHP’li vekiller arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Genel Kurul’da kısa süreli arbede oluşurken, oturuma ara verildi.
Yaşanan kavga nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe oylaması süreci aksadı. Olayların ardından Meclis’te güvenlik önlemleri artırıldı.