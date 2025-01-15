TBMM’de Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin kurduğu “Yeni Yol Grubundan" istifa haberi geldi

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Yeni Yol Grubu'nda yer almayacağını "TBMM’de kurulan 'Yeni Yol Grubunun' hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım." sözleriyle duyurdu.



Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini Meclis'e taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum." dedi.