Terörün Siyasi Yüzü DEM Parti O İl ve İlçelerde Aday Çıkartacak

Yerel seçimler yaklaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yerine gelen Özgür Özel ve ekibinin nasıl bir tutum alacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ilişkileri devam ettireceği yönünde açıklamaları, yerel seçimlerde DEM Parti'nin desteğini alıp almayacağı sorusunu da gündeme getirdi. Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." ifadeleriyle daha önce DEM Parti ile ilişkileri sürdüreceğinin sinyallerini vermişti. Özel ayrıca, DEM Parti'yi ziyarete gitmiş, yerel seçimlerde işbirliği konularını masaya yatırmıştı. Özel DEM Parti ile ilgili diyaloğu sürdüreceklerini belirtmişti.

Bu gelişmenin ardından dikkatler, DEM Parti'nin nerede aday çıkartacağına çevrildi. DEM Parti, yerel seçimlere yönelik toplantıları sürerken bir sonuç bildirgesi yayımladı. Buna göre DEM Parti, yerel seçimlerde "çeşitli işbirlikleri ve güç birlikleri kurulacağını" belirtti. DEM Parti'nin "Kent uzlaşısı zeminini oluşturmak" olarak ifade edilen ve öncelikli görev olarak tanımladıkları süreç, DEM Parti'nin yerel seçimlerde izleyeceği yolu az çok ortaya koydu.

Bu süreç devam ederken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan MYK kararlarını açıkladı. Doğan şu ifadeleri kullandı:

- DEM Parti için yerel seçimler sadece bir seçim değil çok daha fazlası. Önümüzde çok önemli bir yerel seçime hazırlanıyoruz. Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma konusunda görüşmeler yaptık.. Çok sayıda il ve ilçede yeni kazanımlar sağlayacağız. Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız.. DEM Parti bir müzakere partisidir. Kent uzlaşısı ile ortaklaşma fırsatı var. Yeni karşılaşmalar için fırsat olabilir. Bir demokrasi kavşağında buluşacağız.

Güç birlikleri kurarak ilerleyeceklerini kaydeden Doğan, Türkiye'nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı. Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı kentler şöyle: