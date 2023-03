Tevfik Göksu'dan İmamoğlu videolu kentsel dönüşüm açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart ayı olağan toplantısının, ilk birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşti. İBB Başkanlık binasında gerçekleştirilen toplantı, geçen ayki toplantı raporunun okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, depremlerden ders çıkarılması ve kentsel dönüşüme 'hayır' diyenlerin milletten özür dilemesi gerektiğini bildirdi.

Tevfik Göksu konuyla ilgili şunları belirtti:

- Elbette 06 Şubat depreminden çıkartacağımız çok önemli dersler var. Çok önemli ibretler var. Her ders, her ibret, her olay bize farklı bir dönüşümü elbette hatırlatacaktır. Gördük ki, sosyolojik olarak çıkartacaklarımız var. Kültürel ve psikolojik olarak çıkartacaklarımız var. Yerleşim mekanizmasını ve sistemini kurarken, çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yıkılan konutları yapacağız. Herkes büyük emek sarf etti. Herkes büyük gayret gösterdi. Bu yaralar en hızlı şekilde sarılacak inşallah. İstanbul'da erken acil müdahale sistemi kurulmuş. İstanbul'da 964 mahallede, heyelan risk analizleri İBB'de mevcut. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'si ya yenilenmiş ya da güçlendirilmiş. 7.1 milyon bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümün 2.5 milyonu 2000 yılından sonra yapılmış. Bakanlık verilerine göre; dönüşmesi gereken konut 1.2 milyon, acil dönüşmesi gereken 230 bin. İstanbul bunu ortadan kaldırmak için bir projeksiyon geliştirmiş. Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0.69 vadeyle para verilecek. Hiçbir ayrım yapılmadan. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa, ilgili kriterleri yerine gelmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin, yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak. Bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun.