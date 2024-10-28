TGB 29. Ekim'in 101. yılında Kadıköy'de

Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve İstanbul’daki Atatürkçü Düşünce Kulüpleri 29 Ekim’in 101. Yılında Yürüyüş düzenliyor. Saat 2’de Kadıköy Boğa heykeli önünde buluşacak olan vatanseverler, “Teröre Lanet, Açılıma Hayır!" sloganıyla Mustafa Kemal Yürüyüşü'nü yapacak.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Yayınlanma:

Cumhuriyetin 101’inci yılında Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Mustafa Kemal Yürüyüşü’nü yapacak.

“Teröre Lanet, Açılıma Hayır!” Sloganıyla yapılacak yürüyüşte, 2. Açılım planlarına ve Türkiye’yi bölme planlarına geçit verilmeyeceğine dair kararlılık öne çıkacak.

29 Ekim Salı günü, Kadıköy Boğa heykelinde buluşacak olan vatanseverler, İstanbulluları yapacakları yürüyüşe davet ettiler.

- Yarın yalnızca bayraklarımızı salladığımız marşlar okuduğumuz bir kutlama yapmayacağız. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullara uygun, Teröre, açılıma meydan okuduğumuz, Cumhuriyetin devrimci kültürünü bütün değerlerini tekrar hayata geçirmek istediğimizi vurguladığımız ve aslında dayattığımız bir yürüyüş olacak. Orada türk gençliğinin iradesini ortaya koyacağız. Yürüyüşümüze de 7’den 70’e tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi ablalarımızı bekliyoruz.
İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatılıyorİsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatılıyorGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

tgb 29 ekim cumhuriyet bayramı
Günün Manşetleri
10 tutuklama
Muş'ta feci tren kazası
"Güçlü devlet ve üreten milletle zorlukları aşacağız"
Gazze'de can kaybı 43 bini aştı
Yenidoğan çetesi ile ilgili sıcak gelişme
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Doğal gaz ithalatında artış
Anahtar Parti ile ilgili yeni gelişme
MHP ve DEM Parti aynı söylemde birleşti
"İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz"
Çok Okunanlar
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay! Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay!
Muş'ta feci tren kazası Muş'ta feci tren kazası
Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe Mehmetçik'ten teröre ağır darbe
"Ne mutlu Türküm diyene" sözü eksik kullanıldı! "Ne mutlu Türküm diyene" sözü eksik kullanıldı!