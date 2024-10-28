TGB 29. Ekim'in 101. yılında Kadıköy'de

Cumhuriyetin 101’inci yılında Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Mustafa Kemal Yürüyüşü’nü yapacak.

“Teröre Lanet, Açılıma Hayır!” Sloganıyla yapılacak yürüyüşte, 2. Açılım planlarına ve Türkiye’yi bölme planlarına geçit verilmeyeceğine dair kararlılık öne çıkacak.

29 Ekim Salı günü, Kadıköy Boğa heykelinde buluşacak olan vatanseverler, İstanbulluları yapacakları yürüyüşe davet ettiler.

- Yarın yalnızca bayraklarımızı salladığımız marşlar okuduğumuz bir kutlama yapmayacağız. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullara uygun, Teröre, açılıma meydan okuduğumuz, Cumhuriyetin devrimci kültürünü bütün değerlerini tekrar hayata geçirmek istediğimizi vurguladığımız ve aslında dayattığımız bir yürüyüş olacak. Orada türk gençliğinin iradesini ortaya koyacağız. Yürüyüşümüze de 7’den 70’e tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi ablalarımızı bekliyoruz.