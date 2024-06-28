TTB'de değişim rüzgarı esiyor: Türk ordusuna hakaret eden Şebnem Korur fincancı aday olamıyor

Erbay, marjinal muhalif siyasetlerin en çok tabiplere zarar verdiğini söyledi.





Türk Tabipler Birliği'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Bugün başlayan kongrede delegeler Pazar günü oy kullanacak.



Tabip haklarını korumak, savunmak ve tabiplerin özlük haklarını ön plana çıkarmaktan daha ziyade siyasi çıkışlarıyla ön plana çıkan Türk Tabipler Birliğinde değişim rüzgarları esiyor.



Tıbbiyeli Hikmetlerin mirasını korumak ve tabiplerin layık olduğu temsile ulaşabilmesi için çalıştıklarını söyleyen Çağdaş Türk Hekimleri Birliği'nin adayı Profesör Doktor Rıza Hakan Erbay oldu.

Türk Tabipler Birliği'nin etnik ve marjinal muhalif siyasete odaklanmasından dolayı hekimlerin haklarını koruyamadıkları için aday olduklarını belirten Erbay, "hekimlerin sorunlarını ve halk sağlığını önceleyeceğiz" dedi:

- Aşağı yukarı 10 yıldan fazla süredir özellikle etnik politikaları ön planda ya da marjinal politikaları ön planda tutarak hekimlikle ilgili sorunları birebir önceleyerek değil de orayı daha çok böyle bir farklı siyasi amaçlarla platform olarak kullanmak durumunda olmaları Türk Tabipleri Birliğine ve anadoludaki örgütlenmesi olan Tabip Odalarına ilgiliyi çok azalttı.

Doktorların haklarını marjinal siyasete kurban etmek istemediklerini belirten Çağdaş Türk Hekimleri Birliği, "Mesleğimize, Meslektaşlarımıza, Meslek örgütümüze ve ülkemize sahip çıkmak için aday oluyoruz" dedi:

- Biz kendi duruşumuzu hiç değiştirmedik. Hep Türk Tabipleri Birliği’nin meslek örgütü olarak hekimliğin, hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmesini sağladık. Politikalarını belirleyebilecek kapasitede çalışmalar yapması gerektiğini ve halk sağlığını öncelemesi gerektiğini savunuyoruz. Şu anki ve ondan önceki yönetimler, yetkililerle bir bağı kuramıyorlar. Randevu bile alamıyorlar. Sadece sokakta sokak eylemleriyle bir yere varılmıyor. Biraz eski moda. Tabii ki o eylemlerde olacak. Söylemlerde olacak. mesleki örgütün hak arayışı muhakkak ki yönetim erkine karşı olacak.

- Hekime şiddet ile ilgili yasaların, bir türlü çıkarılmaması veya yasaların maddeleri yeterliyse bile ilişkilendirilmesinin eksikliği, ayrıca emniyet ve adalet mekanizmasını burada biraz daha eksik davranması tüm bunların kamu kurumlarıyla iletişimi güçlendirerek bir şekilde aşılması gerektiğini var gücümüzle sağlamaya çalışacağız.

Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetin kazanımlarını kırmızı çizgileri olarak gören ve başa koyan Çağdaş Türk Hekimleri Birliği, Türkiye'nin birliği ve geleceği için çalıştıklarını, hekim haklarını önceleyen projeleriyle ön plana çıkıyor.