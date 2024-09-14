Türk Mahkemesi AİHM’nin oyununu bozdu.



Kayseri 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin akladığı FETÖ hükümlüsü Yüksel Yalçınkaya’yı yeniden FETÖ üyeliğinden cezaya mahkûm etti.



AİHM’nin Yalçınkaya’yı aklayan kararı, yaklaşık 100 bin FETÖ hükümlüsünü umutlandırmıştı. O umutlar suya düştü.



Yerel mahkeme kararı, üst mahkemeye taşındı. Son kararı Yargıtay verecek. Türkiye, FETÖ’nün aklanması konusunda Batı’ya yanıtını vermiş olacak.



Bugüne kadar AİHM’deki davalarda toplamda 3 bin FETÖ’cü lehine ihlal kararı açıklanmıştı. Son olarak Türkiye’ye ayrıca bir 3 bin kişilik daha liste iletildi. Hükümet, bu isimler hakkında AİHM'ye savunma iletecek. Ardından AİHM kararını açıklayacak.



Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses, FETÖ hükümlüsü Yüksel Yalçınkaya’ya yönelik mahkeme kararına tepki gösterdi, Yalçınkaya’ya sahip çıktı. Şenses, sosyal medya paylaşımında, “Bugünden sonra Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla birlikte artık Yüksel Yalçınkaya’nın da adını anacağız.” ifadelerini kullandı.



Mahkeme kararına FETÖ firarileri de tepki gösterdi. FETÖ’nün sosyal medyadaki operasyon hesabı “Fuat Avni”yi yöneten Said Sefa ve firari Sevinç Özarslan karara tepki gösterdi. Kararın hemen ardından FETÖ’nün yayın organları, gün boyu Türkiye aleyhine yayınlar yaptı.



FETÖ’nün AİHM’deki avukatları, FETÖ davalarına bakan hakim ve savcıları hedef gösterdi, “Artık AB ülkelerine giremezler.” diye tehdit etti.



Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Başkanı Eren Gönen ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, FETÖ’cü Yalçınkaya’yı savundu.