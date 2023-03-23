Türk Milleti Doğu Perinçek için imza vermeye koştu

İmza verme süreci başladı. Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için vatandaşlar ilk günden imza vermek için ilçe seçim kurullarına koştu. İmza vermeye gelenler arasında sanatçılardan çiftçilere Türk Milletinin her kesiminden insan vardı.

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Türkiye seçim öncesi önemli bir viraja girdi. Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplama süreci başladı. Türk Milleti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe seçim kurullarına koştu.

MİLLETİN HER KESİMİNDEN VATANDAŞ İMZA VERDİ

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için imza verme işlemi sabah saat 8'de başladı. Vatan Partisi örgütleri, yurdun her yerinde ilçe seçim kurulları önünde masalar açtı. İmza vermeye gelen vatandaşlara yardımcı oldu. Ulusal Kanal muhabirleri de süreci yakından takip etti. Gün içinde bağlantılar yaparak imza heyecanını ekranlara taşıdı.

Doğu Perinçek için imza vermeye gelenler arasında Gazeteci Uğur Mumuc'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu da vardı, Oyuncu Adnan Şur da vardı. Bahçelievler Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar da Doğu Perinçek için imza vermeye ilçe seçim kuruluna gitti. Türk Milletinin her kesiminden insan, imza vermek için sıraya girdi. 

# Doğu Perinçek # vatan partisi

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