Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçim tarihinin açıklanması ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun da mesaisi hızlandı.



YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini açıkladı:

- Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi çalışması da devam etmektedir.

Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin adayları bu süreçte vatandaşlardan 100 bin imza toplamak zorunda. 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanı yarışında seçim takvimin 5'inci gününde 100 bin imza süreci başlamıştı.



Bu yıl için ise bu sürecin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı.



YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem milletvekili seçimlerine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını duyurdu. Buna göre, AK Parti, CHP, MHP ve Vatan Partisi'nin de arasında olduğu 36 parti seçimde yarışacak.



YSK, seçim günü uygulanacak tedbirleri de belirledi. Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08 ile 17 arasında olacak.



Seçim günü saat 06'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.



Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Düğünler, seçim günü saat 18'den sonra yapılabilecek.



YSK'nın kararlarına göre saat 18'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18 ile 21 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.



Saat 21'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene de alabilecek.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde vatandaşlar 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.