"Türkiye üretim devrimini başarmak zorunda"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Türkiye’de 44 yıllık neoliberal dönemin iflas ettiğini ve mutlaka devletin ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek, “Buradan yeni bir ekosistemi inşa etmek zorundayız ve önümüzdeki süreçte devletin dışlandığı hiçbir modelin karşılığının olmayacağı bir süreçteyiz. Bu neoliberal bu akla Türkiye’yi teslim edemeyiz.” dedi.

‘44 YILLIK NEOLİBERAL DÖNEM BİTTİ’

Ulusal Kanal’da Oğuz Polatbilek’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Metin Külünk, bugünkü yıkımda neoliberal dönemin büyük etkisi olduğunu belirterek şu görüşleri dile getirdi:

- 24 Ocak 1980 kararları ile başlayan 44 yıllık neoliberalizm dönemini yaşadık. Devleti küçültme önerildi. Gördük ki devletten vazgeçilmez. Devletin otoritesi güvenliğimizi sağlar. Devletin olduğu yerde yaşamımızı özgürce sürdürürüz. Gladyo'nun tarihi devletin tasfiye edilmesi tarihinin başlangıcıdır. Önce devleti kontrol altına almak, sonra da neoliberalizm kasırgasıyla devlet mevhumuyla millet arasındaki bağı kopararak devleti tasfiye etmekti. Depremden sonra tek bir dil geliştirildi. O da ‘Devlet yok, devlet çöktü.’ Daha ilk etapta doğrudan bir noktaya saldırmaya başladılar: ‘Devlet yok, devlet otoritesi yok!’ Eksikler olabilir, eleştirebilirsiniz ama ‘Devlet yok.’ değil! Her yerde var. Devlet bütün imkânlarıyla seferber. Halka ekmek götürmeye çalışıyor. Birileri de ‘Devlet yok.’ diyor. Bu söz bana Davos’u hatırlatıyor. Davos aklının stratejik hedefinden birisi insanın cinsiyet iptali, diğer önemli hedefi de devletsizliktir! Ukrayna üzerinden nasıl Rusya’ya saldırıyorlarsa, Rusya’dan 12 devlet çıkarmaya çalışıyorlarsa, deprem üzerinden de Türkiye’ye saldırıyorlar. Akıl aynıdır.

Metin Külünk, “Devlet bu süreçte ne yapmalı?” şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

- Bundan sonraki süreçte kamunun sadece denetleme rolü değil, kamu özellikle stratejik sektörlerde aktif oyuncu olmak zorundadır. Kökten bir itirazımız var. Serbest piyasa kavramının arkasına saklanarak hiç kimsenin Türkiye’yi şirketlerin tek başına kendi kontrolsüz para iştahlarını tatmin üzere sosyal sorumluluklarını üstlenmeden bu topraklarda herkes gibi eşit vatandaş olarak yaşanılan zorluklardan kendilerinin de merkezde olduğu bir etkilenmeyi hesaplamadan, neoliberal akılla ‘ben kârıma bakarım, ben yıl sonu bilançoma bakarım’ diyen bir aklın karşısında devletin artık müdahale etmemesini düşünemeyeceğimiz bir modeli inşa etmek zorundayız. Devlet belirleyici olmak zorundadır. Stratejik sektörlerde, tarımda etkin oyuncu olarak sahada olmak zorundadır.

YENİ BİR EKONOMİK PARADİGMA VAKTİ

Neoliberal ekonominin çöktüğünü söyleyen Külünk şunları söyledi: