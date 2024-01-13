Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasi partiler etkinliklerini iptal etti

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi sonrası siyaset cephesinden de peş peşe iptal kararları geldi. AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi. CHP, Can Atalay için yapılacak mitingin iptal edildiği duyuruldu. İyi Parti'de Antalya'daki istişare toplantısının ileri tarihte yapılmasına karar verdi.

AK Parti, 14 Ocak'ta Ankara'da yapacağı aday tanıtım toplantısını Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası erteledi. Ömer Çelik "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'’ın kararıyla ertelenmiştir." dedi.

CHP ise olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapma kararı aldı. Toplantı devam ederken sosyal medyadan paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ocak'ta milletvekili seçilen hükümlü Can Atalay için Ankara Tandoğan'da yapılacak mitingin iptal edildiğini duyurdu.

İyi Parti de Antalya'daki istişare toplantısının iptal edildiği açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir." denildi.

Bahçeli'den şehit askerler için taziye mesajı! "Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın..."Bahçeli'den şehit askerler için taziye mesajı! "Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın..."Siyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ak parti # İyi Parti # chp
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