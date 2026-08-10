Tutuklanan belediye başkanı CHP'den istifa etti

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Partim bana savunma hakkı bile tanımadı"

Cezaevinden yazılı bir açıklama paylaşan İlkay Çiçek, tutuklanma gerekçesi olarak sahte mesajların delil gösterildiğini ve BTK inceleme taleplerinin reddedildiğini iddia etti. Partisi CHP'nin de savunmasını almadan kendisini ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösteren Çiçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasal güvence altındaki haklarımın göz ardı edildiği bu süreçte, her kademesinde mücadele ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından savunmam dahi alınmadan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim. Partim kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok edemeyeceksiniz. Bu umut ve inançla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum."