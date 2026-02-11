Tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede için CHP'den disiplin sevki talebi

Hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine eklendi. MYK, Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini talep etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir sonraki toplantısının gündemine, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talebi eklendi.

MYK gündemine eklenen başlıkta Hasbi Dede’nin parti içi disiplin sürecinin başlatılması ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talebi yer aldı.

görele chp Yüksek Disiplin Kurulu
