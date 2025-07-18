Ufuk Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili oldu

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yerine vekaleten getirilecek ismin belirlendiği seçimde CHP’li Ufuk Bayır, Adıyaman Belediye Meclisi’nde yapılan oylamayla başkan vekili oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ufuk Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili oldu
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Adıyaman Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Tutdere hakkında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Tutdere’yi görevinden uzaklaştırmıştı.

Toplantıda, başkan vekilliği için AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır’ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır’ı aday gösterdi. Gizli oylama sonucunda Çadır 9 oy alırken, Ufuk Bayır 22 oyla seçimi kazandı. Böylece Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine getirildi.

BAYIR’DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Başkan Vekili olarak seçilen Ufuk Bayır, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada destek verenlere teşekkür etti. Bayır, “Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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