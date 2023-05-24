Ümit Özdağ "13 milyon sığınmacı var" dedi: Soylu verileri paylaştı | Türkiye'de kaç sığınmacı var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de 13 milyon sığınmacı olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 3 milyon 381 bin Suriyelinin olduğunu paylaşmıştı.
Sığınmacı tartışması sürerken Türkiye'de kaç sığınmacı ve Suriyeli olduğu merak konusu oldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de 13 milyon sığınmacı olduğunu belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 milyon 381 bin Suriyelinin olduğunu paylaşmıştı.