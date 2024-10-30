Ümit Özdağ Sözcü TV'de canlı yayını terk etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’nin canlı yayınına konuk oldu. Özdağ, “Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir." diyerek canlı yayını terk etti.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’nin canlı yayınına konuk oldu.
Özdağ, programda CHP'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tutumunu eleştirdi.
Bu sırada yayına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanmak istemesi Özdağ'ı sinirlendirdi. Özdağ, canlı yayını terk etti.
"BENİM MUHATABIM ÖZGÜR ÖZELDİR"
Özdağ, canlı yayını terk ederken şu sözleri kullandı:
- Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.