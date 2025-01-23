Ümit Özdağ Uğur Dündar'ın programına mektup gönderdi

Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cezaevinden gazeteci Uğur Dündar’ın televizyon programına bir mektup gönderdi. Özdağ, mektubunda gözaltına alınma ve tutuklanma süreçlerine dair detayları paylaştı.

Mert Sagit Mert Sagit
Ümit Özdağ Uğur Dündar'ın programına mektup gönderdi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Arena programına Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Ali Şehirlioğlu aracılığıyla el yazısıyla yazdığı bir mektup gönderdi. Özdağ şunları ifade etti:

- Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Ankara'da tutuklandım. İstanbul'a zaman zaman 150 kilometrelik süratle getirildim. Gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde genç polis kardeşlerimizin özen ve nezaketine rağmen yukarıdan verildiği anlaşılan 30 santimetre genişliğindeki bir bank üzerinde geceyi geçirmek zorunda kaldım. Genç polis kardeşlerim bana bir battaniye verdiler. Sabah 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne gideceğimiz söylendi ancak saat 13.30'da götürebildiler. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlemediğimi anlamışlardı. Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından bir rapor istendi. O rapor gelene kadar benim adliyeye gelmemei bekletmişler. 2020, 2021, 2022'de attığım x'ler ile ki hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili değil Kayseri olayları arasında irtibat kurarak tutuklama yaptılar. Bu inanılmaz hukuk cinayetlerinden birisidir. Amaç Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi susunca Öcalan'ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorlar.
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