Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Ardından, dağılan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra aynı gün içinde akşam saatlerinde Özdağ ve Kılıçdaroğlu bir kez daha görüştü.

Görüşmenin ertesi günü Özdağ, kameralar karşısına geçerek görüşmelerin sonuçlanmadığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu ile yaptıkları protokol görüşmelerinin ilerlediğini söyleyen Özdağ, kayyum atamalarının gerekli olduğunu vurguladı.

- Bu toplantıda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, ve Anayasa'nın 4 maddesini güvence altına alacak, PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini ilerletmiş bulunuyoruz. Hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz.

Özdağ, Sinan Oğan’ın AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararını da değerlendirdi.

- Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz hala kapıları kapatmaya çalışıyoruz.

Tüm bu görüşmeler olurken kulislerde, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Anayasa’dan Türklük tanımının çıkartılması ve tarikatlara bakış açısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ise Suriyeliler politikasındaki kırmızı çizgileri nedeniyle Özdağ’a direndiği ifade ediliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da Özdağ’ı “Fazla Atatürkçü” bulması nedeniyle direndiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ümit Özdağ ise 6 partinin de imza atacağı bir “Mutabakat metni” istiyor. Özdağ’ın 6 genel başkandan birisinin bile metni imzalamazsa iş birliğini kabul etmeyeceği söyleniyor. Açıklamanın uzamasının nedeninin de bu olduğu iddia ediliyor.