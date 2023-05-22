Ata İttifakı dağıldı: Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını açıklayacak
Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi, Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterene Ata İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyurdu. Açıklama, Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
Zafer Partisi'nin, Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Ata İttifakı'nın dağıldığını açıkladı. Açıklama Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ÜMİT ÖZDAĞ İKİNCİ TUR KARARINI AÇIKLAYACAK
Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, partilerinin ikinci tur kararını yarın Ümit Özdağ'ın açıklayacağı belirtildi.
Aziz Türk Milleti,— Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 22, 2023
Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir.
Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır.
Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın… pic.twitter.com/6GNbrJ0iP1