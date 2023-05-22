Ata İttifakı dağıldı: Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını açıklayacak

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi, Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterene Ata İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyurdu. Açıklama, Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Ata İttifakı dağıldı: Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını açıklayacak
Son Güncelleme:

Zafer Partisi'nin, Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Ata İttifakı'nın dağıldığını açıkladı. Açıklama Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ İKİNCİ TUR KARARINI AÇIKLAYACAK

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, partilerinin ikinci tur kararını yarın Ümit Özdağ'ın açıklayacağı belirtildi.

# ümit özdağ # Sinan oğan
Gelecek Partisi'nde istifa depremi Babacan'dan HDP'yi aklama çabası İyi Parti kurultaya gidiyor Zafer Partisi kararını açıklayacak
Çok Okunanlar
1 Yer kabuğu altında okyanus keşfedildi
2 Canan Bayraktar kimdir?
3 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
4 Dünya'nın en iyi 10 çorbası
5 Turizm için en ucuz 10 ülke