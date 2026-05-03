Uşak'ta yolsuzluk operasyonu: Tutuklu Başkan Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın partiden ihraç edildiğini kamuoyuna duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Uşak'ta yolsuzluk operasyonu: Tutuklu Başkan Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltilmişti. Bu kapsamda hakimliğe sevk edilen Özkan Yalım ve beraberindeki şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmiş, Yalım ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

ÖZKAN YALIM’IN SAVUNMASI VE İDDİALAR

Yalım, savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek belediye dışı ticari faaliyetlerine vurgu yapmıştı. Uşak Spor’a yardım adı altında kimseden para almadığını savunan Yalım, bir belediye çalışanının hesabına gönderdiği 1 milyon 500 bin TL’nin şahsi araç alımıyla ilgili olduğunu ve başkanlık göreviyle ilgisi bulunmadığını iddia etmişti. Ayrıca Almanya ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren lojistik şirketleri ve işletmelerine dair bilgiler paylaşmıştı.

DİSİPLİN SÜRECİ İHRAÇLA SONUÇLANDI

Sürecin başlamasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yalım’ın parti üyeliğini askıya alarak dosyayı Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etmişti. YDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Özkan Yalım’ın partiden kesin ihracına karar verildi.

İran'ın dev tankeri ABD ablukasını deldi: Kritik gelişme!İran'ın dev tankeri ABD ablukasını deldi: Kritik gelişme!Gündem
uşak chp
Günün Manşetleri
İran'ın dev tankeri ABD ablukasını deldi
İran'ın 14 maddelik barış planı
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında acı haber!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İsrail'in 'yeni saldırı' hazırlığı deşifre oldu!
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu alarm
Eski Tunceli Valisi Sonel'in ifadesi ortaya çıktı
“Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur”
105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu alarm Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu alarm
Mevduat faizlerinde rekor seviyeler: 750 Bin TL’nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde rekor seviyeler: 750 Bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
3 Mayıs 2026 son depremler listesi 3 Mayıs 2026 son depremler listesi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında acı haber! Kahramanmaraş'taki okul saldırısında acı haber!
İran'ın 14 maddelik barış planı İran'ın 14 maddelik barış planı