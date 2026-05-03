Uşak'ta yolsuzluk operasyonu: Tutuklu Başkan Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltilmişti. Bu kapsamda hakimliğe sevk edilen Özkan Yalım ve beraberindeki şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmiş, Yalım ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

ÖZKAN YALIM’IN SAVUNMASI VE İDDİALAR

Yalım, savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek belediye dışı ticari faaliyetlerine vurgu yapmıştı. Uşak Spor’a yardım adı altında kimseden para almadığını savunan Yalım, bir belediye çalışanının hesabına gönderdiği 1 milyon 500 bin TL’nin şahsi araç alımıyla ilgili olduğunu ve başkanlık göreviyle ilgisi bulunmadığını iddia etmişti. Ayrıca Almanya ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren lojistik şirketleri ve işletmelerine dair bilgiler paylaşmıştı.

DİSİPLİN SÜRECİ İHRAÇLA SONUÇLANDI

Sürecin başlamasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yalım’ın parti üyeliğini askıya alarak dosyayı Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etmişti. YDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Özkan Yalım’ın partiden kesin ihracına karar verildi.