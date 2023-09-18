Vakıf değil suç örgütü! İşte Furkancıların işledikleri suçlar...
Alparslan Kuytul'un liderlik ettiği Furkancılar Koray Sarısaçlı'yı kaçırmaktan hakim karşısına çıktı. Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven, Furkancıların kamuoyuna yansımış suçlarını tek tek sıraladı. Suseven'in açıklamalarını sizler için derledik. İşte Furkancıların suçları...
Furkancılar olarak bilinen Furkan Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren grubun yöneticiler, adam kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, işkence gibi suçlardan hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkanlardan biri de cemaatin lideri Alparslan Kuytul'du. Kuytul mahkemedeki ifadesinde, "zorla senet imzalattırma" suçunu kabul etti. Vatan Partisi, Aydınlık ve Ulusal Kanal yöneticileri dava sürecini yakından takip etti.
Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven, Furkancıların "suç örgütü" olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suseven, Furkancıların bugüne kadar işlediği ve basına düşen suçlarını tek tek ortaya koydu. İşte Furkancıların kabarık dosyası...
ALPARSLAN KUYTUL'UN ÖĞRENCİLERİ DEAŞ BOMBACISI
Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven, Furkancıların suçlarını şu şekilde sıraladı:
- Suç örgütünün Lideri Kuytul'un, emniyetin soruşturmalarında bazı öğrencilerinin DAEŞ bombacısı olduğu tespit edilmiştir. DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Ebu Hanzala'ya sahip çıkmış, El Kaide üyesi bazı kişilerin Kuytul'un derslerinde yetiştiği tespit edilmiştir.
SAHTE MAKBUZLA VURGUN
- Vakıf altında örgütlenen Furkancılar, sahte makbuzlarla vurgun yapmışlardır. Vakıflar Müdürlüğü'nün verdiği makbuzlar yerine kendi bastırdıkları sahte makbuzlarla bağış toplamışlardır. 3 milyon lira bağış toplayıp resmi evraklarda sadece 20 lira göstermişlerdir.
KAÇAK ET İLE VURGUN
- Kaçak et vurgunu Kurban Bayramı'nda et bağışı toplayıp sucuk yapıp satmışlar. Ayrıca yardıma muhtaç insanlara dağıtmak için et bağışı toplayıp piyasaya sürdüler. Toplanan etler, Kuytul'un müridi Selahattin G.'nin kiraladığı depolarda yakalandı.