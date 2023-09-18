Vakıf değil suç örgütü! İşte Furkancıların işledikleri suçlar...

Furkancılar olarak bilinen Furkan Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren grubun yöneticiler, adam kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, işkence gibi suçlardan hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkanlardan biri de cemaatin lideri Alparslan Kuytul'du. Kuytul mahkemedeki ifadesinde, "zorla senet imzalattırma" suçunu kabul etti. Vatan Partisi, Aydınlık ve Ulusal Kanal yöneticileri dava sürecini yakından takip etti.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven, Furkancıların "suç örgütü" olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suseven, Furkancıların bugüne kadar işlediği ve basına düşen suçlarını tek tek ortaya koydu. İşte Furkancıların kabarık dosyası...