Vakıf değil suç örgütü! İşte Furkancıların işledikleri suçlar...

KAÇAK ET İLE VURGUN

- Kaçak et vurgunu Kurban Bayramı'nda et bağışı toplayıp sucuk yapıp satmışlar. Ayrıca yardıma muhtaç insanlara dağıtmak için et bağışı toplayıp piyasaya sürdüler. Toplanan etler, Kuytul'un müridi Selahattin G.'nin kiraladığı depolarda yakalandı.