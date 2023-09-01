Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu!

Valorant Mobile ne zaman çıkacak? sorusu 3 yıldan uzun bir süredir Valorant severleri meşgul ediyor. Mobil versiyonun bir an önce çıkması için sabırsızlıkla bekleyen mobil oyun sevdalıları geçen yıl harika bir haber aldı! Valorant Mobile kapalı beta versiyonu 7 Nisan 2022'de Çin bölgesi için duyuruldu! Tüm dünyada açık betaya ne zaman çıkacak belli oldu! İşte detaylar!

VALORANT MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK? VALORANT MOBİLE ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI!

Valorant Mobile versiyon üzerinde Riot Games neredeyse 3 yıldır çalışıyor. Çalışmalarının 2. yılı olan 2022 yılında Riot Games Valorant Mobile'in kapalı beta versiyonunu duyurdu. Çin bölgesinde kapalı beta versiyonu ile sınırlı oyuncuya açılan Valorant Mobile yakın zamanda tüm dünyada erişime açılacak. Erişime açılacağı tarih hakkında Riot Games yakın zamanda bir açıklama yaptı. Valorant Mobile çıkış tarihi ile ilgili olan bu açıklama sonrası oyuncular daha fazla sabırsızlanmaya başladı!

VALORANT MOBİLE İNDİRME YÖNTEMLERİ

Valorant Mobile tüm dünya için duyurulduğunda Play Store ve AppStore üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. PC versiyonundan farklı olarak Android ve İOS cihazlarda da oynayabileceğiniz bu versiyon ile PC platformu arasında çapraz oyun olacak mı henüz bilinmiyor. Ancak ön görülerimize göre böyle bir durum mümkün değil. Çapraz platform genelde FPS oyunlarında tercih edilen bir durum değildir. Bu sebeple Valorant Mobile ile PC arasında bir bağ olmayacağını düşünüyoruz. Riot Games tüm genel kanıları yıkıp çapraz platform yapacak mı hep birlikte göreceğiz.

VALORANT MOBİLE AÇIK BETA ÇIKIŞ TARİHİ

Valorant Mobile'in tam olarak hangi tarihte çıkacağı oyuncular arasında bir merak konusu olmuş halde. Henüz Riot Games tarafından net bir tarih verilmese de oyunun ne zaman çıkacağı konusunda sızıntılar olduğu söyleniyor. Sızıntılara göre Valorant Mobile 2024 yılında tüm dünyada piyasaya sürülmüş olacak. Android ve İOS cihazlar üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebileceksiniz.

VALORANT MOBİLE ŞU ANDA OYNANABİLİR Mİ?

Valorant Mobile şu anda yalnızca Çin'de kapalı beta durumunda oynanıyor. Valorant Mobile'i şu anda Türkiye'den oynayamazsınız ancak VPN veya PROXY kullanarak Çin sunucularına bağlanabilir ve kapalı betaya kayıt olabilirsiniz. Ancak bu yöntem çok uzun ve uğraştırıcı. Denemek isteyenlerin ise öncelikle VPN veya PROXY kullanması gerekli. Çin sunucularına bağlandıktan sonra ise Play Store veya AppStore üzerinden Çin bölgesi için hesap oluşturup indirmeniz gerekiyor.