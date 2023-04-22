Vatan Partisi 23 Nisan Bildirisi’ni açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde yaptığı basın açıklamasi ile Vatan Partisi’nin 23 Nisan 2023 Bildirisi’ni açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- 23 Nisan 1920, Türk Devriminin doruğudur. O gün Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla saltanata fiilen son verildi, Türkiye Millî Egemenlik çağına girdi. Cumhuriyet, fiilen 23 Nisan 1920 günü kuruldu. O gün Anadolu’nun bağrında kurulan Devrimci Millî Hükümet, İstanbul merkezli Padişah hükümetine karşı egemenlik mücadelesiyle tarih sahnesine çıktı. Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Kurtuluş Savaşı koşullarında, emperyalizmin işbirlikçilerini iç savaşla bastırdı ve iktidarı bütün yurtta savaşa savaşa kazandı. 23 Nisan 1920 günü Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yeni bir Devlet, yeni bir Meclis, yeni bir Hükümet kurdu. Yeni Devlet, 29 Ekim 1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti diye anıldı. Yeni Meclis, Büyük Millet Meclisi idi, Eylül 1920’den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi diye anıldı. Yeni Hükümet, Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Devrimci Millî Hükümet idi.

23 NİSAN DEMOKRASİNİN DORUĞU

- 23 Nisan 1920, Demokrasimizin devrimle kuruluş günüdür. Büyük Millet Meclisi, İstiklâl Savaşının başlarında Anadolu’da ve Rumeli’de toplanan Yerel Kongreler sürecinin ürünüdür. En son Sivas’taki Genel Kongreden sonra Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanması, Türkiye’nin demokratik devrim tarihinin doruğudur.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 23 Nisan 1920, Türk Devriminin doruğudur. O gün Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla saltanata fiilen son verildi, Türkiye Millî Egemenlik çağına girdi. Cumhuriyet, fiilen 23 Nisan 1920 günü kuruldu. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 22, 2023

MİLLÎ EGEMENLİĞE NATO DARBELERİ

- İstiklâl Savaşıyla kurduğumuz demokrasimiz, 1945 sonrasında Türkiyemizin ABD denetimine girmesiyle ağır darbeler yedi. Demokrasimiz, ABD güdümlü 1971, 1980, 2016 NATO darbeleriyle hasara uğradı. 1980 sonrasında Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme adı verilen süreçte Millî Egemenliğimiz tahrip edildi. Sıcak Para Komisyoncuları, Dolar Borsa Vurguncuları, Büyük Faizciler ve Tarikat Rantçıları egemenliği ele geçirdi. İşçi ve çiftçiden esnaf sanayici ve tüccara kadar üreticiler, kenarlara sürüldü ve ezildi. Bugün egemenlik millette değil, büyük faizcilerde ve vurgunculardadır. Bugün egemenlik, 23 Nisan’da kurulan Büyük Millet Meclisi’nde değildir. Ekonomi mafyası ve siyaset mafyası egemenliği gasp etmiştir.

ÇÜRÜYEN SİSTEMİN MECLİSİ ÇÜRÜTME GİRİŞİMİ

- Mevcut rejim, demokrasi değil, mafyokrasidir. ABD işbirlikçisi mafya, sistemin siyasal partilerinin tepelerini de ele geçirmiş bulunuyor. PKK ve FETÖ, Meclis kürsüsündedir. Sistem partilerinin aday listelerine bakınız, ABD ve PKK güdümlü bölücüler, NATO bağlantılı FETÖ mensupları baş köşelerde. Meclis, Gazi Meclis olmaktan çıktı, bütün partileriyle toptan NATO’ya teslim oldu. Sistem çürüdü ve Meclisi çürütme girişimi içindedir.

MİLLETİN EGEMENLİĞİ İÇİN VATAN PARTİSİ MECLİSE

- Vatan Partisi olarak, 23 Nisan 1920 Devriminin bilinci ve kararlılığıyla bütün illerimizde Büyük Millet Meclisi seçimine giriyoruz. ABD güdümlü sistemin bütün partileri, 23 Nisan’ı devrimci tarihinden kopardı ve şenlik gününe çevirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İstiklal Savaşının Devrim Meclisi yapmak için, Milletimizden yetki istiyoruz. Vatan Partisi’ne verilen oy, Gazi Meclis için verilen oydur, Bugün 23 Nisan’ın Devrim bayrağı, Vatan Partisi’ndedir.