Vatan Partisi, 600 kahramanla seçime giriyor: İşte dikkat çeken adaylar

Vatan Partisi, 81 il 87 seçim bölgesinden 600 milletvekili adayıyla Türkiye’ye seçenek sunuyor. Vatan Partisi’nin milletvekili adayları arasında çok sayıda dikkat çekici isim bulunuyor.



28 iş insanının bulunduğu listelerde iş insanı Emin Selim Akgül, İstanbul 3’üncü bölge 1’inci sıradan aday gösterildi. Paslanmaz çelik sektörünün ileri gelen iş insanlarından olan Akgül, Beyoğlu'nun bilinen ve sevilen mekanlarından Mahkeme Lokantasının sahibi. Akgül, aynı zamanda Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi.



Kızılelma Ocakları İstanbul İl Başkanı Adnan Çınar da İstanbul, 1’inci bölge 2’nci sıradan Vatan Partisi’nden aday oldu. Çınar’ın inşaat sektöründe yıllardır bulunan bir iş insanı olduğu biliniyor.



Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hacer Şule Perinçek de İstanbul 2’nci bölge 2’nci sırada yer aldı. 1970'li yıllardan bu yana Aydınlık hareketinin önderlerinden olan Perinçek, aynı zamanda Ulusal Strateji Merkezi Başkanlığı yapıyor. Atatürk’ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmenliğini de yapan Şule Perinçek’in çeviri, derleme ve telif kitapları, yurtiçi ve yurtdışı sempozyum ve panellerde tebliğleri bulunuyor.



Vatan Partisi’nin listelerinde Ankara’nın önde gelen mobilya üreticilerinden Ziya Kafes’e ise Ankara 2’nci bölge 3’üncü sıradan yer verildi. Kafes, üretim ve ihracat tecrübelerinin yanı sıra lise yıllarından beri kendini Türk Milliyetçisi olarak yetiştirdi.



Harp Okulu’nu FETÖ’nün baskıları sonucunda bırakmak zorunda kalan Ümit Faruk Yenici de Çorum'dan 1'inci sırada aday olarak yer aldı. FETÖ’ye karşı mücadele etmiş isimlerden olan Yenici, FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatan Mahrem dizisinde de yer aldı. Yenici, özel sektörde endüstri mühendisi olarak çalışıyor.



Dr. Banu Noyan da İstanbul 2’nci bölge 3’üncü sırada aday gösterildi. Banu Noyan İletişim Ajansı'nın başkanlığını yapan Noyan, 2018’de Artistik Sanatlar Akademisi'ni kurdu. Noyan, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği ve Yepud geçmiş dönem başkan yardımcılığı da yaptı. Noyan, şu anda Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura ve Beşiktaş Spor Kulübü Kongre Üyeliğini de sürdürüyor.



Vatan Partisi’nin 3 adayı ise veteriner hekim. Gaziantep 1’inci sıradan aday olan Fatma Binay Abacı da bu isimlerden birisi. Uzun yıllardır veteriner hekimlik yapan Abacı, Gaziantep’te birçok derneğin yöneticisi ve üyesi. Abacı’nın Gaziantep’in gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunan birçok projenin içerisinde yer aldığı biliniyor.