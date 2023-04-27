Vatan Partisi adayları sahada

Vatan Partisi'nin Milletvekili adayları çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul, Burdur, İzmir ve Sakarya'daki çalışmalara vatandaşın ilgisi büyük oldu. Adaylar, yurttaşlardan güçlü meclis için yetki istedi.

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Vatan Partisi adayları sahada. İşçiyle memurla üreticiyle bire bir görüşme yapılıyor. Sorunlar ele alınıp çözüm anlatılıyor.

Görüntüler İstanbul Beşiktaş'tan. Vatan Partisi'nin milletvekili adayları Konaklar Pazarı'nda esnafla bir araya geldi.

Vatan Partisi'nden İstanbul 2. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan Banu Noyan ve diğer adaylar esnaftan yetki istedi.

Göller, güller, gönüller diyarı, tarım ve hayvancılık kenti Burdur’da Vatan Partisi Milletvekili adayları yerel basın ile bir araya geldi. Vatan Partisi’nin çözümlerini kamuoyu ile paylaştı.

Vatan Partisi adayları Osman Erbil, İbrahim Kılınç, Nil Sevil Uçar, daha sonra Burdurlularla kucaklaştı. Kent esnafından üreticisine, gencinden yaşlısına Burdurlular Vatan Partisi’nin adaylarıyla tanıştı, kaynaştı.

Burdurluların adaylara ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, Vatan Partisi’ni Meclis’te görmek istiyor.

Vatan Partisi İzmir 2’inci bölge milletvekili adayları da İzmir’in Tire ilçesine çıkarma yaptı. Seçim çalışması yapılan pazar yerinde üreticinin sorunları dinlendi.

Seçim çalışması esnasında Vatan Partisi’ne üye olan vatandaşlar oldu. İkinci Bölge Milletveikili adayları Meltem Ayvalı, Levent Özciğer, Betül Kaya, vatandaşlarla tek tek görüştü.

Üreticiler kendi bölgelerinden milletvekili adayı olan Meltem Ayvalı ve Levent Özciğer’i mutlulukla karşıladı.

Sakarya'nın Hendek İlçesinde Vatan Partililer Ermeni soykırımı yalanına karşı açıklama yaptı. Milletvekili adayı Aylin Kum, güçlü meclis için yetki istedi

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