36 kahraman Ankaralılara tanıtıldı: “Türkiye'yi yönetmeye talibiz”

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Ankara milletvekili adayları için tanıtım töreni düzenledi. Törene Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve çok sayıda partili katıldı.



3 bölgeden oluşan Ankara'da 36 kahraman aday başkentlilere tanıtıldı. Türkiye'nin Atlantik siteminden kurtulacağına işaret eden Perinçek, büyük çözümlerin arifesine gelindiğini belirtti. Türk milletinden yetki istedi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri 2inci bölge 1'inci sırada milletvekili adayı Özgür Bursalı da Türkiye'yi Asya'daki onurlu konumuna yerleştirecek tek partinin Vatan Partisi olduğunu belirtti.



Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer de bir konuşma yaptı. Gençer, Vatan Partisi'nin aldığı oy kadar almadığı oyların da hakkını verdiğini vurguladı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan da Ankara 1'inci bölge 1'nci sıra milletvekili adayı. Korkmazcan törendeki konuşmasında, Atatürk'ün Çankaya'sını yeniden inşa edeceklerini ifade etti.



Vatan Partisi'nin Ankara adayları arasında 68 kuşağının simge ve önemli isimleri de yer aldı.



Törende konuşan Ankara milletvekili adayları arasında genç, esnaf, iş insanı, sanatçı başta olmak üzere birçok kesimden temsilciler de yer aldı.