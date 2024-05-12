Vatan Partisi Antalya ve Aydın'dan Milli Devlet Bildirgesi açıklaması! "Güçlü devlet için birleşelim"

Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı, Milli Devlet Bildirgesi’ni kamuoyu ile paylaştı.

"ABD’nin dayattığı Atlantik Sisteminin özü, Millî Devletimizi tasfiye etmektir.Bugün mücadele, Millî Devlet mevziisindedir.Kararlıyız: Millî Devletimizi zaaflardan kurtaracağız. Güçlü Devleti Güçlü Hükümeti kuracağız."

İl Başkanı Serdar Üsküplü, milletin öncülerine seslendi.

"Türk Milletini Güçlü Devlet ve Üreten Millet hedefiyle birleşmeye çağırıyoruz.Türkiye’nin çeşitli siyasal kökenlerden gelen öncülerini, Vatan Partisi’nde teşkilatlanmaya çağırıyoruz. Üreticilerin Milli Hükümeti görevini hep birlikte başaracağız."

Toplantıya, Vatan Partisi MYK üyesi ve USMER Başkanı Şule Perinçek de katıldı.

"Türkiye’nin bağımsızlığıyla ilgili bir sorun var. Güvenliğiyle ilgili bir sorun var. O bakımdan gerçekten bir manifesto yazmak gerekiyordu. Bu bir seferberlik ilandır. Bunun içinde bütün milleti birleştirmek üzere en öne geçeceğiz."

Perinçek, herkesi bildirgeye imza vermeye ve Vatan Partisi’nde örgütlenmeye çağırdı.

"Bir örgüt olmadan başarıya ulaşmak mümkün değil. Başımızda bir güçlü hükümet olacak. Örgüt olacak, örgütlü bir mücadele ile ancak başarıya ulaşabiliriz. Bütün kalbi bu Türkiye için, bu millet için, bu vatan için çarpan herkese çağrıda bulunuyoruz. Görev alalım. Birleşelim. Birleştirelim."

Bir açıklama da Aydın'da yapıldı. Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamayı İl başkanı MKK üyesi Zühre Genişel yaptı.