Vatan Partisi Aydın’da Milletvekili adaylarını tanıttı. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu yaptı.



Aydın 1. Sıra Milletvekili Adayı Avukat Zühre Genişel, Vatan Partisi’nin Kadın meselesine bakışını anlattı.



Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ali Rıza Odabaşı, Vatan Partisi’nin meclise girmesi gerektiğini belirtti.



Vatan Partisi'nin diğer adayları da Yüksek Mimar Yalçın Büyükdağlı, Yüksek Lisans Öğrencisi Doğan Özkan, Emekli Öğretmen Bahattın Nazlı, Emekli Polis Ayşe Handan Ersin, Emekli Öğretmen Hatice Koyun, Emekli Okul Müdürü Mehmet Baydoğan oldu.



Eskişehir'de Vatan Partisi'nden 6 aday seçime giriyor. Adaylar en işlek noktalarda bildiri dağıtarak halka Vatan Partisi programını anlattı.