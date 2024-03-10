Vatan Partisi: "Belediye kaynakları halka harcanacak"



Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları köy köy belde belde seçim çalışması yürütüyor.



Görüntüler Bitlis Güroymak'tan. Güroymak Belediye Başkan Adayı Cengiz Tanik ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının çalışma adresi Değirmenköy oldu.



Vatan Partisi adayı, İlçedeki kanalisazyon ve atık su sorununun giderilmesi için vatandaşlardan yetki istedi.



İlgiyle karşılanan Cengiz Tanik belediye kaynaklarını Değirmenköy ve Yamaçköy’ün altyapı sorunları için kullanacağını söyledi.