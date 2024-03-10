Vatan Partisi Bitlislilerin oylarına talip

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, belediye başkan adayları ile birlikte İstanbul'daki Bitlisliler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

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 Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlukları anlattı, "Bu zorluklarla mücadelede aslan yürekli Bitlisli kardeşlerimize güveniyoruz" dedi. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan ve Bitlis Gölbaşı Adayı Medeni Çelik için Bitlislilerden oy istedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimleri için sahada.

Vatan Partisi Lideri belediye başkan adayları ile birlikte İstanbul'daki Bitlisliler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Perinçek, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Okay Ektem ve Bitlis Gölbaşı Adayı Medeni Çelik'i tanıttı. Bitlislilerden oy istedi.

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# vatan partisi # bitlis
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