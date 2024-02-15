Vatan Partisi çalışmalarına hız verdi



Güler yüzle karşılanıyor güler yüzle uğurlanıyor.



Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet çalışmalar kapsamında Fatih'teki İMÇ Esnafını ziyaret etti.





İMÇ esnafı şu ifadeleri kullandı:

- Bugüne kadar herhangi bir televizyon kamerası buraya esnafın halini sormaya gelmedi. İlk defa Vatan Partisi geldi.