Vatan Partisi çalışmalarına hız verdi

Zorluklarla boğuşan esnafın sorunlarını Vatan Partisi kucaklıyor. Çalışmalarına hız veren Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet Fatih'teki İMÇ esnafının sorunlarını dinledi. Özkan, kente dair projelerini anlattı.

Vatan Partisi çalışmalarına hız verdi


Güler yüzle karşılanıyor güler yüzle uğurlanıyor.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet çalışmalar kapsamında Fatih'teki İMÇ Esnafını ziyaret etti.

ZOR GÜNLER GEÇİREN İMÇ ESANAFI SORUNLARINI VATAN PARTİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BEDLEDİYE BAŞKAN ADYI İBRAHİM OKAN ÖZKAN'A ANLATIYOR

İMÇ esnafı şu ifadeleri kullandı:

- Bugüne kadar herhangi bir televizyon kamerası buraya esnafın halini sormaya gelmedi. İlk defa Vatan Partisi geldi.
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# vatan partisi # yerel seçim
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