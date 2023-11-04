Vatan Partisi Çankaya Adayı Belli Oldu!

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Vatan Partisi olarak 2024 yerel seçimlerinde bütün Türkiye'de kendi adaylarımızla, bir seçenek oluşturmak için giriyoruz. Halkımızı düzen içi iki seçeneğe mahkum bırakan bu devrana meydan okuyoruz. Halkımızı 40 satırla 40 katır arasına mecbur bırakmayacağız.

- Biz milletimize, Çankayalılarımıza, kendi içinden çıkmış, vatansever, namuslu, işinin ehli ve halk için çalışma ateşiyle yanıp tutuşan belediye başkan adaylarımızı sunacağız. Az sonra size Türkiyemizin ve Ankaramızın kalbi olan Çankayamızın belediye başkan adayımızı takdim edeceğim. Onu bağrınıza basacağınızdan eminim. Yakınada hazırladığımız Çankaya programını da size sunacağız.

- Değerli Çankayalılar, 38 yıldır, bütün ömrüm boyunca Çankaya'da oturdum. Hep şuna hayret ettim. Nasıl olur da Türkiye'nin, Ankara'nın kalbi olan bir ilçe bu kadar bakımsız, bu kadar pejmürde bırakılabilir? İsmine ve tarihine yakışmayan sefalete Çankaya nasıl sürüklenebilir? Sizi Atatürk'ün partisi olarak kandıranlar, sizin oyunuzu alanlar yıllardır bu ilçeye hangi hizmeti verdi? Buna hiçbirinizi cevabı yok. Hepinizin bildiği ama dile getirmek istemediği hakikat budur. Şu koca Ankara'da doğru düzgün bir belediyeye rastlamak pek mümkün değilken konu Çankaya olunca bu hiç mümkün değil.

- Yıllardır ne yaptılar Çankaya'yı yönetenler? Soydular. Tanıdık müteahhite, rantiyeye kaynak aktardılar. Akrabalarını işe koydular. Memleketlilerini kayırdılar. Mezhepçilik yaptılar, etnikçilik yaptılar. Yollarımızı çukur içinde sokaklarımızı çöp içinde bıraktıla ama PKK ve DHKPC sempatizanlarını belediyeden ve şirketlerinden maaşa bağladılar. Bütün bu fenalıkları "sarı saçlım, mavi gözlüm" edebiyatına sığınarak yaptılar.

- Bu devletin ve cumhuriyetin merkezi olan bir ilçeyi bu kadar perişan halde bırakırken neye güvendiler? Maalesef size güvendiler. "Biz eşeği göstersek Çankaya'da seçtiririr", "Biz tuvalet terliğini aday göstersek yine seçtiririz" diyenler size güvendiler. Sizin iradenizi gasp ettiler. Sizin Atatürkçülüğünüzü karanlık emelleri için kullandılar. Hırsızlığın, yolsuzluğun, mezhepçiliğin, PKK ve DHKPC destekçiliğinin maskesi olarak Atatürk'ü kullandılar. Biz de size diyoruz ki kıymetli hemşehrilerimiz "Özgür olur!". Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, "Fikri hür olun, vicdanı hür olun, irfanı hür olun." CHP'nin parti ağalarının önünüze koyduğu yemi yemeyin. Tuvalet terliklerine oy vermeyin.

- Şimdi size Vatan Partisi'nin kıymetli Çankaya Belediye Başkan Adayını takdim ediyorum. Sayın Murat Demirbaş. O bir tiyatro emekçisi. Aynı zamanda Türkiye Sanatçılar Birliği'nin genel başkanı. Gerçek bir Çankayalı. Dayısı olanların değil halkın adayı. Türk havacılığının kurucusu Vecihi Hürkuş'u canlandırdığı oyunu yurt içi ve yurt dışında sayısız kere sahneledi. Ankaramızın köklü tiyatrolarının tozunu uzun yıllar yuttu. Çankayamız için çok kafa yoran, plan ve proje üretecek bir isim. Rantiyenin değil halkın adayı. Hakkıyla yönetecek, halktan yana olacak, haktan yana olacak bir aday.

- Değerli hemşehrilerim, bir tarafta ekonomiye çözüm üretemeyen, faiz lobilerine teslim olan, rantçıların kuyruğa girdiği, Amerika'ya boyun eğen AK Parti, diğer tarafta ise PKK ve FETÖ'yü koluna takan, Amerikan planlarında oyuncak olan, ekonomide AK Parti ile aynı programa sahip olan, bir kaç kilometre ötede, Ankara Spor Salonu'nda birbirini yemekle meşgul olan CHP. Bunlar mı seçenek? Bunlardan kurtulalım. Bunlara mecbur değilsiniz. Türkiye'nin, Türk milletinin, emekçinin yanında siyaset yapan dağ gibi Vatan Partisi var. Sizleri Sayın Murat Demirbaş'ı Çankaya Belediye Başkanı olarak seçmeye ve Çankaya'nın makus tarihini değiştirmeye davet ediyorum.

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