Vatan Partisi: "DEM Parti kapatılsın"

Vatan Partisi İstanbul ve Hatay'da Dem Parti'nin kapatılması için imza masası açtı. Yapılan açıklamada terör örgütlerine ve partilerine geçit verilmeyeceği vurgulandı. Vatandaşlara bildiriler dağıtıldı.

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Vatan Partisi: "DEM Parti kapatılsın"
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Dem Parti'nin kapatılması için Vatan Partisi'nin başlattığı kampanya çığ gibi büyüyor.

İstanbul'da eylem noktası Üsküdar oldu.

Vatan Partisi İstanbul il başkanı İbrahim Okan Özkan, Dem Parti'nin kapatılana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında Hatay'da imza masaları açıldı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Uzun Çarşı'da, pazar yerlerinde, konteyner kentlerde vatandaşa bildiriler dağıtıldı. PKK'nın partisinin gerçek yüzü anlatıldı.

Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Ali Başkut, Uzun Çarşı'da yaptığı açıklamada kampanyanın amacını anlattı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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