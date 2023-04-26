Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "3 yıl için kiraları donduracağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, artan kira bedellerine yönelik çözüm yollarını açıkladı. "Kira bedellerini 3 yıl süreyle donduracağız" dedi.



Kira izleme komisyonları kurulacağını ifade eden Perinçek, tavan fiyat uygulaması başlatılacağını kaydetti.



Vatan Partisi'nin çözüm olarak sunduğu komisyonlar ilçe ilçe ayrılacak.



Yabancı bankalara yatırılan 500 milyar doların Türkiye'ye getirilip kaynak olarak kullanılacağını da söyledi Perinçek.



Perinçek, İttifakların para dağıtma politikasını da eleştirdi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanının yerle bir edildiği tarihi AİHM zaferiyle ilgili hükümetin süreci baltalanmaya çalıştığını ifade etti.



Dış politikadaki gelişmeleri de değerlendiren Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO'ya bağlılık sözlerine karşı Türkiye'ye yönelen tehditleri hatırlattı.