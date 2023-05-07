Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Abhazya bizim Karadeniz’deki kalemiz, KKTC’de Akdeniz’deki kalemiz"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Abhazya'yı Tanısın" başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "Türkiye Abhazya'yı Tanısın" başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu.
Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek "Üretenleri kenara iten sistem Türkiye’yi 500 Milyar dolar borca batırdı" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 7, 2023
- Üretenleri kenara iten sistem Türkiye’yi 500 Milyar dolar borca batırdı
Türkiye'nin Abhazya'yı tanımasının önemine vurgu yapan Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:
- Abhazya bizim Karadeniz’deki kalemiz, KKTC’de Akdeniz’deki kalemiz
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 7, 2023
- Abhazya bizim Karadeniz’deki kalemiz, KKTC’de Akdeniz’deki kalemiz
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