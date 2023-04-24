Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklıyor: Ermeni Soykırımı Yalanı ile nasıl mücadele edilmeli?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına açıklamalarına ilişkin "ABD Başkanı Biden'ın soykırım kelimesini kullanmasının hiçbir değeri yok" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Üsküdar Altunizada Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Zaferi" başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu.
Doğu Perinçek'in açıklamalarının satır başları şöyle:
- ABD Başkanı Biden'ın soykırım kelimesini kullanmasının hiçbir değeri yok
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 24, 2023
- ABD Başkanı Biden'ın soykırım kelimesini kullanmasının hiçbir değeri yok
Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına ve Temsilciler Meclisi'nin girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek "Ne ABD Başkanı'nın ne Temsilciler Meclisi'nin soykırımdan söz etme yetkisi yok" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 24, 2023
- Ne ABD Başkanı'nın ne Temsilciler Meclisi'nin soykırımdan söz etme yetkisi yok
Doğu Perinçek, hükümetin ABD'den gelen emperyalist iftiralar karşısında sessiz kalmasıan tepki gösterdi. Perinçek şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye hükümeti bu emperyalist suçlamalar karşısında aciz durumda olamaz
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 24, 2023
- Türkiye hükümeti bu emperyalist suçlamalar karşısında aciz durumda olamaz