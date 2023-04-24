Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklıyor: Ermeni Soykırımı Yalanı ile nasıl mücadele edilmeli?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Üsküdar Altunizada Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Zaferi" başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek'in açıklamalarının satır başları şöyle:

- ABD Başkanı Biden'ın soykırım kelimesini kullanmasının hiçbir değeri yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD Başkanı Biden'ın soykırım kelimesini kullanmasının hiçbir değeri yok — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 24, 2023

Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına ve Temsilciler Meclisi'nin girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek "Ne ABD Başkanı'nın ne Temsilciler Meclisi'nin soykırımdan söz etme yetkisi yok" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Ne ABD Başkanı'nın ne Temsilciler Meclisi'nin soykırımdan söz etme yetkisi yok — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 24, 2023

Doğu Perinçek, hükümetin ABD'den gelen emperyalist iftiralar karşısında sessiz kalmasıan tepki gösterdi. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye hükümeti bu emperyalist suçlamalar karşısında aciz durumda olamaz