Perinçek: “Dışişleri Bakanlığını ABD Yönetiyor”

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Rusya ve Azerbaycan'ın Bakü'de gerçekleştirdiği etkinliği anlattı. Perinçek, onur konuğu olarak açılış konuşmasını yaptığı toplantıyı “tarihi bir toplantıydı” şeklinde değerlendirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Rusya’yı tehdit” olarak gören sözlerini eleştiren Perinçek, hükümet içindeki bölünmeye dikkat çekti.



Perinçek, Çavuşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri ile çeliştiğini söyleyerek “Dışişleri Bakanlığını ABD yönetiyor” dedi.



Türkiye’nin gündemindeki erken seçim tartışmalarını yasal çerçevede ele alan Perinçek , “Seçim yasasına göre seçim hazırlığı 2 ay önce başlamalı” dedi.



Seçim yasasının 36 ve 39. Maddelerine değinen Perinçek, “erken seçimin söz konusu seçim yasasına göre neredeyse mümkün olmadığını anlattı.



Perinçek “önemli olan demokratik ve tartışmasız bir seçim yapmak” dedi.