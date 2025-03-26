Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, protestolarına eylemlerine ilişkin açıklama yaptı

İBB soruşturması ve İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolara ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gösterilere katılanlara seslenen Perinçek, "Vatandaşlarımız incinmesin ama ben onları omuzlarından tutup sarsmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"KALABALIKLARA SESLENİYORUM, NEYİN FİGÜRANI OLUYORSUNUZ?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CNN International'a verdiği demeci de eleştiren Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

"Vatandaşlarımız incinmesin ama ben onları omuzlarından tutup sarsmak zorundayım! Tayyip Erdoğan düşmanlığından gözünüz karardıysa, en azından Özgür Özel'in CNN röportajını dinleyin. CHP'nin önderlik ettiği hareketlere katılmayın. Oralarda piyon olmayın! Bir yıl, iki yıl sonra utanacaksınız. Bütün bu hareket Türkiye'nin Batı sistemine isyanına karşı bir gerici bir harekettir. Bu kalabalıklar bilinçli değil, düşman tarafından güdülen kalabalıklardır. Kalabalıkların arkasına takılmayı demokrasi zanneden anlayışlar çok yanlış!"