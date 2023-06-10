Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "İsveç'in NATO üyeliği Türkiye'ye tehditleri ağırlaştırır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç'in NATO üyeliği hakkında Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu ile birlikte, Vatan Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye, İsveç ve NATO iki gün sonra, 12 Haziran günü, İsveç’in NATO üyelik sürecini görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

- İsveç’in NATO’ya alınması, NATO’nun doğuya ve kuzeye doğru genişlemesidir. NATO’nun herhangi bir yöne doğru genişlemesi ise Türkiye’ye tehdidin ağırlaşmasıdır.

- Çünkü NATO, sistem siyasetçilerinin söylediği gibi Türkiye’yi koruyan bir güvenlik şemsiyesi değil, her cephede Türkiye’ye yönelik tehditlerin kaynağıdır.

- Edirne sınırımızdaki Dedeağaç’tan Güney Kıbrıs’a kadar, Ege ve Doğu Akdeniz’de namlularını Türkiye’ye çeviren ABD ve NATO’dur.

- Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK ve yobaz terör örgütleri ile birlikte Türkiye’ye saldıran ABD ve NATO’dur.

- FETÖ Gladyosunu örgütleyip devletimizin içine yerleştiren ABD ve NATO’dur.

- 12 Martları, 12 Eylülleri, 15 Temmuzları tertipleyen ABD ve NATO’dur.

- Türkiye’yi 600 milyar dolar dış borca batıran üretim düşmanı ekonomiyi Türkiye’ye dayatan ABD ve NATO’dur.

- NATO’nun genişlemesi, yalnızca Türkiye’ye değil, Rusya’ya, İran’a, Türk devletlerine, hatta Çin’e, yani Türkiye’nin ABD emperyalizmine karşı müttefiklerine yönelik tehditlerin büyümesidir.

- Bu nedenle, Vatan Partisi olarak, Türkiye’nin millî birliği ve vatan bütünlüğü açısından İsveç’in NATO üyeliğine kabulünü son derece tehlikeli buluyoruz.

- Hem AK Parti hükümetini hem de TBMM’deki bütün milletvekillerini Finlandiya’nın üyeliğini onaylayarak yaptıkları vahim yanlışı tekrarlamamaya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto etmeye çağırıyoruz.

- Gazi Meclis’in üyeleri, NATO’nun vekilleri olamazlar. Türkiye’nin vekili olun! Türkiye, 31 NATO üyesi arasında tek başına kalsa dahi, veto yönünde bir irade göstermelidir. Kaldı ki Macaristan’ın da eğiliminin veto yönünde olduğu görülüyor.

- Türkiye, uzun vadede güvenliğini, birliğini ve refahını NATO’dan çıkarak sağlayacaktır.