Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşuyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Abhazya'yı Tanısın" başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "Türkiye Abhazya'yı Tanısın" başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu.

Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek "Üretenleri kenara iten sistem Türkiye’yi 500 Milyar dolar borca batırdı" dedi.

Türkiye'nin Abhazya'yı tanımasının önemine vurgu yapan Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Abhazya bizim Karadeniz’deki kalemiz, KKTC’de Akdeniz’deki kalemiz

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