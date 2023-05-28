Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'deki Şair Nedim İlkokulu'nda kullandı.

Perinçek, oyunu kullanmak üzere saat 12.30'da eşi Şule Perinçek ile Şair Nedim İlkokuluna geldi.

Oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, "Bu aşamada Türk milleti Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarını bozacaktır ama önümüzde büyük zorluklar var. O zorlukları milletçe hazır olacağız, Vatan Partisi olarak hazırlanıyoruz ama Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye'nin yakın geleceğinde bir üretim devrimi, bağımsızlık, başı dik yaşamak vardır. O bakımdan mutluyuz, iyimseriz." ifadelerini kullandı.