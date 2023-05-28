Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: “Tarafsızlar bertaraf olur”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık'taki yazı dizisinde önemli uyarılarda bulundu. "Tarafsızlar bertaraf olur" başlığını attı. ABD'nin ve Batı'nın çöküşüne işaret etti.



Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetledi.



Türkiye aleyhine atılan adımları sıralayan Perinçek, önemli mesajlar verdi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, zorlu sürece girildiğini ve tarafsız kalmanın mümkün olmadığının altını çizdi.



