Esnaf, köylü, işçi sorunlarının çözümü için Perinçek'e imza verecek

İşçisi emekçisi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor.

Çıkış Yolu Programı bu hafta bu görüntülere sahne oldu. Program, Ankara'da Vatan Partisi Genel Merkez Toplantı Salonunda yapıldı. Perinçek önemli uyarılarda bulundu.

Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek, diğer adayları değerlendirdi, çözümü açıkladı:

- Altılı Masa Londra'dan para almak istiyor, AK Parti çözümsüz. Biz dışarıdaki parayı getirip yatırım yapacağız.

Stüdyodaki konukların katılımıyla yapılan programa emekçiler telefonla bağlandı. Bursa'daki toprak mücadelesi veren köylüler onlardan yalnızca biriydi.

Bursa'nın esnafı da imza kampanyasına katıldı.

Zonguldaklı maden işçileri çözümü Vatan Partisi'nde görüyor.

Siirt'in köylüleri de bu mücadelede Perinçek'in yanında.

Ankara'daki pazar esnafı sorunların çözümü için yanlarında olan Vatan Partisi'ne teşekkür etti.

Akaryakıt mağdurları, Atışkan işçileri, çay üreticileri, Akhayatlar Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, İstanbul'daki Tahtakale Vakıfhan esnafı ve İstanbul'daki Beylükdüzü Apartman Görevlileri Derneği Perinçek'e desteğini iletti.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37