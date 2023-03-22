Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için nasıl imza verilir?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza süreci başladı. Siz de sadece nüfus cüzdanınızı yanınıza alarak sabah 8'den itibaren, öğle araları da dahil olmak üzere akşam 8'e kadar kayıtlı olduğunuz seçim kuruluna giderek imza verebilirsiniz.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza süreci başlıyor. İmza vermek oldukça kolay...

Sabah 8 itibariyle, öğle araları da dahil olmak üzere akşam 8'e kadar kayıtlı olduğunuz seçim kuruluna giderek imza verebilirsiniz.

İmza vermek için nüfus cüzdanınızın yanınızda olması yeterli.

27 Mart Pazartesi gününe kadar Cumartesi ve Pazar günleri de dahil saat 20'ye kadar kayıtlı bulunduğunuz İlçe seçim kurullarına gidebilirsiniz.

Ayrıca Perinçek için İmza Hattı da kuruldu. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar 0506 156 2637 numaralı hattı da arayabilir.

# Doğu Perinçek # vatan partisi # 100 bin imza

Benzer Videolar

Çözüm için Perinçek'e imza verecekler Çözüm için Perinçek'e imza verecekler
Macron güven oylamasını kıl payı geçti Macron güven oylamasını kıl payı geçti
Şentop Kılıçdaroğlu'nun o iddiasını yalanladı Şentop Kılıçdaroğlu'nun o iddiasını yalanladı
Gazi ve şehit ailelerinden HDP ile görüşme tepkisi Gazi ve şehit ailelerinden HDP ile görüşme tepkisi
Millet İttifakı protokolü YSK'ya sunuldu Millet İttifakı protokolü YSK'ya sunuldu
Vatan Partisi'nden imza seferberliği Vatan Partisi'nden imza seferberliği
Perinçek'e imza çağrısı hız kesmiyor Perinçek'e imza çağrısı hız kesmiyor
Perinçek'ten Erbakan'a nezaket ziyareti Perinçek'ten Erbakan'a nezaket ziyareti
“Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" “Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır"
İyi Parti'de istifa depremi İyi Parti'de istifa depremi
Yarın sabah 8'de seçim kurullarına Yarın sabah 8'de seçim kurullarına
Perinçek için imza seferberliği Perinçek için imza seferberliği
Çok Okunanlar
1 Gün boyu tok tutan 10 besin
2 Emekliye zam hazırlığı
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (22 MART 2023)
4 Bakan Bilgin'den emekli aylığı açıklaması
5 Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?