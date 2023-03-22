Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için nasıl imza verilir?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza süreci başlıyor. İmza vermek oldukça kolay...

Sabah 8 itibariyle, öğle araları da dahil olmak üzere akşam 8'e kadar kayıtlı olduğunuz seçim kuruluna giderek imza verebilirsiniz.

İmza vermek için nüfus cüzdanınızın yanınızda olması yeterli.

27 Mart Pazartesi gününe kadar Cumartesi ve Pazar günleri de dahil saat 20'ye kadar kayıtlı bulunduğunuz İlçe seçim kurullarına gidebilirsiniz.

Ayrıca Perinçek için İmza Hattı da kuruldu. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar 0506 156 2637 numaralı hattı da arayabilir.