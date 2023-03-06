Perinçek: "ABD krize el koydu! Ankara’daki Gizli Karargâh karar verdi"
Millet İttifakı'nda yaşananlarla ilgili açıklama yapan Perinçek, "ABD krize el koydu. Ankara’daki Gizli Karargâh karar verdi" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Millet İttifakı’nda yaşanan gelişmeler ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu.
Perinçek’in açıklamaları şu şekilde:
Ankara’daki Gizli Karargâh
Ankara’da, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, tertipleri planlayan ve yönlendiren bir Gizli Karargâh kuruldu. Karargâhta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları bulunuyor. Karargâh, kirli elini stadyumların içine kadar uzatıyor ve çeşitli kargaşalık planları tertipliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu karargâhla iletişimlerini, dinlenmeyen mekanlardan kendi kurmaylarına da haber vermeksizin yürütüyorlar.
Masayı Deviren Akşener’e Yeni Rol
Gladyo Kraliçesi Meral Akşener’e karar tebliğ edildi. Altılı Masayı kurtarma önerisi, masayı deviren Akşener’e yaptırılarak, kendisine onurunu sözümona kurtaran bir rol verildi. Meral Akşener, Altılı Masa’dan İyi Parti’nin varlığını sürdürme refleksiyle kalkmıştı. Bu kez ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü.
İyi Parti’nin Elinde Sıfır Kaldı
Altılı Masanın yalnız Cumhurbaşkanı adayı değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları da CHP’li oldu. İyi Parti açıkta kaldı.
İyi Parti’nin HDP-PKK ile İttifakı Sürüyor
Bu çözümle Akşener’in partisi HDP ve PKK’nın yanındaki konumunu sürdürdü. İyi Parti’de şimdiden büyük hayal kırıklığı ve itiraz sesleri yükseliyor. İstifa dalgası başladı.
İyi Parti’nin Kullanım Süresi Doldu
Böylece MHP’yi bölme operasyonuyla kurulan İyi Parti’nin kullanım süresi dolmuş oldu. Operasyon bitti, operasyon partisi de bitiyor.
İmamoğlu ve Yavaş’ın İddiaları Bitirildi
İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na isyanları kontrol altına alındı. İki Belediye Başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma olanakları da yok edildi.
İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu’nun Yenilgisini Paylaşıyor
İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun atayacağı yardımcı konumlarına razı edilerek, iddiasız konuma itildiler. Atanacak adamlar, atayan adamı kuşatamaz. İki Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu’nun yenilgisini paylaşmayı göze aldılar.
ABD Altılı Masayı Şimdilik Tamir Etti
ABD Altılı Masanın dağılması tehlikesini şimdilik bertaraf etmiş oldu.
Bayram Yapanlar
FETÖ, PKK ve HDP bayram yapıyor.
ABD krize el koydu. Ankara’daki Gizli Karargâh karar verdi.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) March 6, 2023
ANKARA'DAKİ GİZLİ KARARGÂH
Ankara’da, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, tertipleri planlayan ve yönlendiren bir Gizli Karargâh kuruldu. Karargâhta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları bulunuyor. (1)